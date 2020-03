La campanella (ri)suona, tutti a scuola sfidando la paura Coronavirus | VIDEO

Scuole aperte ad Ancona. A differenza della provincia di Pesaro-Urbino, la campanella è tornata a suonare per gli studenti in città. Alcune mamme hanno accompagnato i piccoli alunni nella massima serenità, qualcuno anche per cause di forza maggiore. Paura? «Si, ma mi fido di chi ci governa», oppure «No, tutti a scuola sereni». C’è anche chi racconta l’atmosfera nella classica chat delle mamme che si è respirata negli ultimi giorni. I genitori dicono la loro anche sulla decisione di riaprire le scuole ad Ancona nonostante i casi positivi che si sono registrati sia in provincia che nello stesso capoluogo nelle ultime ore. Decisione ok per qualcuno, ma c’è anche chi non usa mezzi termini: «E’ una buffonata».