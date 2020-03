La sanificazione del mercato di Piazza d'Armi | VIDEO

Il video della sanificazione del mercato di piazza d'Armi diffuso dal Comune di Ancona. Il sindaco Valeria Mancinelli: «Come al solito vi dico la verità, senza seguire le mode. Stiamo sanificando le aree esterne più frequentate: supermercati, farmacie, fermate autobus, mercati... Continueremo a farlo e potenziamo il consueto lavaggio delle strade. Niente altro. Questa è l'indicazione che ad oggi ci arriva da chi è competente in materia di sanificazione. Se ci saranno nuove e diverse indicazioni, ci adegueremo. Intanto la situazione rispetto agli assembramenti è migliorata ma non basta. Bisogna restare a casa! Uscire solo se è indispensabile per lavoro, per fare la spesa (ma non tutti i giorni!) e per andare in farmacia. Dobbiamo essere ancora più disciplinati e rigorosi! Pochi comportamenti scellerati possono vanificare lo sforzo di una intera comunità».

