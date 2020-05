Giorgio Tucci è il titolare del ristorante “Della Rosa” di Sirolo e anche presidente del comitato “Q+ Conero”, costituito per riunire i commercianti confusi dalle poche informazioni sulle prossime riaperture. Come tutti, chiede chiarezza sulle misure economiche e sanitarie per riaprire in sicurezza, sia per i clienti che per il personale. «Dopo il lockdown siamo al verde- spiega- ma ripartire è obbligatorio anche per questa località che ci ha dato tanto».