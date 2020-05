Allenamento a turni e plexiglass sui tapis roulant: come riparte una palestra | VIDEO

Dopo bar, ristoranti, bancarelle e saloni di barbieri abbiamo deciso di entrare in una palestra per documentare come il Coronavirus ha modificato le norme per l’attività fisica. In questo caso siamo stati ospiti della Fitness Square. All’ingresso si misura la temperatura corporea e ci si igienizza le mani. Sui tapis roulant, distanziati l’uno dall’altro, spuntano pannelli di plexiglass. C’è chi si allena con la mascherina, panche e tappetini devono restare in un perimetro ben delimitato. Sospesi gli sport di contatto, l’istruttore non può seguire le persone individualmente. Da 600 ingressi quotidiani l’attività è passata a circa 400, come spiega l'amministratore Gianluca Egidi. Come cambiano sala pesi, corpo libero e spogliatoi nel servizio video.