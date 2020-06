Un sorriso dietro la mascherina: come riparte l'artigianato vintage | VIDEO

Una mattinata da Bobeche vintage store per documentare come riparte un’attività di artigianato dopo il lockdown. Silvia Mndaini e Graziella Dariozzi spiegano come la loro situazione non è scivolata nel dramma economico come, purtroppo, per aziende di altri settori. Perché? «Il nostro prodotto non è di quelli che deperiscono, ma anzi con il tempo assume valore- spiega Silvia- poi c’è il fatto che dopo i mesi di lockdown la gente è in cerca di cose per arredare la casa e da noi chiedono perlopiù luce». Le misure di sicurezza e distanziamento nel negozio ci sono, ma non un sovraccarico: «La gente è abituata a rispettare».