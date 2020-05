AnconaToday vi porta al ristorante: come riparte il “Caffè Giuliani” | VIDEO

I ristoranti hanno riaperto i battenti, ma il servizio è stato modificato dalle misure anti-Coronavirus. In questo video vi mostriamo come lavora il “Caffè Giuliani” a ora di cena. La redazione, quasi al completo, si è ritrovata per una serata di convivialità ma anche di documentazione. Abbiamo brindato alla riapertura con il titolare Michele Zannini che, intervistato da Teodora Stefanelli, ci ha spiegato le misure addottate: dispositivi di protezione e visita medica per i dipendenti, distanziamento dei posti, percorso obbligato all’interno con pannelli in plexigass alla cassa e al banco del bar. Sanificazione, ma anche difficoltà: quelle legate agli aiuti dello Stato che, fino a ieri sera, non si erano ancora materializzati.