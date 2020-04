«Pensiamo ad una misura per rimborsare il 50% delle spese ai turisti nelle Marche» | VIDEO

«C’é necessità di riconoscere una defiscalizzazione agli italiani che vanno in vacanza e da parte del ministro c'e' una grande disponibilità - spiega Pieroni-. Per quanto riguarda la Regione stiamo preparando un progetto molto importante per trovare misure che possano dare risposte al comparto turistico. Siamo la prima Regione in Italia a lavorare ad un progetto per rimborsare ai turisti italiani che arrivano nella nostra regione almeno il 50% delle spese di viaggio (benzina, autostrada, eccetera). L'altra operazione su cui stiamo lavorando in stretto rapporto con il sistema sanitario e le associazioni di categorie del comparto turistico e' la definizione di un protocollo per garantire la sicurezza sanitaria rispetto al tema dell'accoglienza turistica».

