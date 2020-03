«Ste lì a casa» l'appello di "Rana" (come solo lui sa fare) | VIDEO

Gli appelli a non uscire di casa per non correre il rischio di contagio da Coronavirus possono essere diffusi in tanti modi. Le istituzioni lo fanno con note e conferenze stampa, Stefano Ranucci lo fa come meglio sa: suscitando risate. I primi scricchiolii di coppia dentro le mura domestiche, una padella accidentalmente rigata e il rischio di far arrabbiare la moglie. Un appello tutto da ridere, ma alo stesso tempo serio e sentito, per convincere gli anconetani a non uscire: «Tengo duro e stago in casa, chi la dura la vince».