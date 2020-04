AnconaToday a caccia di mascherine (parte 1), giostra di prezzi e disponibilità limitata | VIDEO

Ad Ancona è sempre più caccia alle mascherine, che presto potrebbero diventare obbligatorie per tutti quelli che escono di casa con giustificato motivo. Il 60% dei clienti che entrano nelle farmacie del centro storico spiegano gli stessi titolari, non chiedono altro. Alcuni farmacisti spiegano che la dotazione è momentaneamente assicurata grazie a delle imprese che hanno riconvertito la propria attività nella produzione di mascherine, ma c’è anche chi non ha più scorte in magazzino. Poi c’è il discorso dei prezzi, che varano da 1 a 8 euro in base al tipo di dispositivo, ma anche al prezzo del fornitore.

