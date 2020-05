La Mancinelli frena sulla "libertà": passeggiate sì, ma non nei fine settimana - VIDEO

"Gradualità, responsabilità, disciplina". Lo chiede il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che, differentemente dall'ordinanza della Regione Marche sulle spiagge, sceglie di avere ulteriore prudenza e rimanda il momento della "libertà". «Da lunedì 4 si potrà uscire a passeggiare nelle vie e nelle piazze. Lunedì riaprono anche i cimiteri. Da giovedì 7 riaprono tutti i parchi cittadini. Da lunedì 18 potremo camminare lungo i litorali, non nel fine settimana per evitare assembramenti. Rispettiamo le regole per procedere verso l'uscita dal tunnel o ricominciamo daccapo».