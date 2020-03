«Vogliamo aiutare agli ospedali in difficoltà» le cure odontoiatriche d'urgenza sono gratis | VIDEO

«Riteniamo che in questo momento così difficile sia giusto ridurre le attività ambulatoriali e limitare le attività alle sole urgenze. E' nostro dovere dare aiuto ai concittadini e alle strutture ospedaliere in difficoltà». Con queste parole il dottor Andrea D'Angelo annuncia l'avvio delle attività d'urgenza gratuite nella clinica polispecialistica Galeota D'Angelo. «Il virus ha una latenza di 14 giorni - ricorda D'Angelo- per questo un soggetto sano può essere portatore. In sala d'attesa adotteremo tutte le precauzione per evitare contagi. Siamo sicuri che rispettando il decreto del Ministero riusciremo a superare questo momento»

Sostieni AnconaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: