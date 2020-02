«Il Coronavirus ve lo spieghiamo noi», i giovani medici dietro al numero verde | VIDEO

ANCONA - I ragazzi che ogni giorno, a turno, rispondono al numero verde allestito dalla Regione Marche per l’emergenza Coronavirus si trovano in una stanza al secondo piano dell’ospedale regionale di Torrette. Si apre la porta e un gruppo di giovani medici, specializzandi in igiene e medicina preventiva, sono seduti intorno a un grande tavolo. Terminano una conversazione telefonica per poi rispondere alla chiamata successiva. La sala operativa dedicata al Coronavirus, in funzione da martedì scorso, di chiamate ne riceve sempre meno ma la guardia è sempre alta: c’è da tranquillizzare chi è arrivato da una città non interessata dall’emergenza sanitaria, o spiegare che quel 37,5 segnato dal termometro non ha nulla a che vedere con il temuto virus cinese. A volte chiamano anche medici che hanno bisogno di chiarimenti o enti per domande relative all’ordinanza restrittiva firmata dalla Regione. Il numero è attivo ogni giorno dalle 8 alle 20. Dalle 1.099 chiamate di martedì le telefonate sono scese alle 960 di ieri. «Riportiamo ai cittadini le indicazioni nazionali, cercando di fare chiarezza» spiega il dirigente medico Daniel Fiacchini. Il servizio video.

Numero Verde Regione Marche: 800936677