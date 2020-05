AnconaToday tra le bancarelle, come riparte un mercato all'aperto | VIDEO

Gel igienizzanti, distanza di sicurezza e controlli sia da parte delle forze dell’ordine che dei volontari comunali. Dopo il lockdown, lunedì scorso è ripartito anche il mercato di piazza Roma e chi gestisce una bancarella, come altri commercianti, deve districarsi con le normative anti-Coronavirus. «Anconetani disciplinati» dice Luca Francalancia di “Ambulanti delle Marche”, ma il suo collega Stefano Coen spiega: «Se qualcuno non rispetta le regole dobbiamo pagare noi». Il Comune ieri ha approvato una delibera che permette anche ai titolari di bancarelle di godere di maxi sconti sulla Cosap. Intanto la gente è tornata a fare acquisti sotto l’occhio degli agenti di polizia locale e dei volontari comunali in giubbino arancione. In giro c’è anche la pattuglia della polizia. Il nostro servizio. (video del 18 maggio).