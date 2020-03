Maurizio & family, l'appello a stare in casa in stile 883 | VIDEO

Le sue qualità istrioniche Ancona non le scopre di certo oggi. Maurizio Socci però si è superato in fantasia e simpatia. Ha preso un microfono e, con tutta la sua famiglia, ha intonato "Nord, sud, ovest, est" degli 883 rivisitando il testo e trasformandolo in un appello a stare in casa