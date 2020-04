Da maschere sportive a salvavita: «Così siamo capaci di andare avanti» | VIDEO

Sono 250 le maschere adattate per la respirazione dei pazienti affetti da Coronavirus grazie a Decathlon e Unicam. La scuola di Architettura dell’Università di Camerino, con sede ad Ascoli, ha consegnato ieri mattina all’Inrca di Ancona le prime 100 valvole di adattamento per le 250 maschere da snorkeling donate alla Regione da Decathlon Italia. Davide Paciotti, in rappresentanza di Unicam, spiega come è nata l'idea e come è stata sfruttata la stampa tridimensionale per costruire dei veri e prorpri dispositivi savavita.

