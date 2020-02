Coronavirus, Storti: «Nelle Marche no focolai, non abbiate paura» | VIDEO

Nadia Storti, direttrice generale Asur Marche, è intervenuta alla conferenza Area Vasta 4 di Fermo. La Storti ha sollecitato tutti «alla massima allerta, senza paura ma con attenzione. Nelle Marche non abbiamo un focolaio di coronavirus, ma contagiati da persone provenienti da altre regioni. La situazione è sotto controllo. È operativa una rete costituita da medici di medicina generale, da medici della continuità assistenziale, specialisti. Può contare su un sistema di accoglienza articolato su varie strutture delle malattie infettive e terapie intensiva. Il sistema è pronto a ogni ulteriore evoluzione. Perciò non lasciamoci prendere dalla paura e dall’emotività. Soprattutto dobbiamo essere coscienti che il percorso assistenziale va avviato tramite i propri medici di famiglia o telefonicamente con i nostri servizi, senza recarsi subito al pronto soccorso, per non rischiare, poi, di dover chiudere i presidi sanitari eventualmente contagiati dal coronavirus».