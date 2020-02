Coronavirus, Ceriscioli: «Pronti 57 posti se dovessero servire» | VIDEO

Nessun contagio da coronavirus nelle Marche, i tre casi in osservazione tra Ancona e Fermo sono già risultati negativi. La Regione però non abbassa la guardia. Il presidente Luca Ceriscioli fa il punto della situazione sul piano di sicurezza che ha già portato al rinvio di alcuni eventi sportivi. Già pronti 57 posti qualora dovessero servire. Il governatore ricorda poi le buone norme da osservare per prevenire il contagio e la necessità di non affollare il pronto soccorso in caso di sintomi, bensì chiamare il medico di base e la guardia medica per visite a domicilio. Il video.