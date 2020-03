Le azioni anti-Coronavirus del Comune: «Valutiamo misure di sostegno economico» | VIDEO

ANCONA - Il messaggio del sindaco Valeria Mancinelli, pubblicato sulla propria pagina Facebook, sulle azioni del Comune per contrastare l'emergenza Coronavirus.

«Cari concittadini, sono giorni complicati ma ne usciremo, bisogna avere fiducia, essere responsabili e adottare comportamenti responsabili: ne usciremo. Non abbiamo bisogno in questo momento di confusione e sovrapposizioni, abbiamo invece bisogno di essere disciplinati e che ciascuno faccia la sua parte. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari, in particolar modo quelli del presidio ospedaliero di Torrette, che stanno facendo un lavoro eccezionale che è assolutamente essenziale per la sicurezza di tutti noi. Un lavoro portato avanti con impegno e sacrificio personale notevole.

Voglio anche ringraziare i dipendenti comunali e i dipendenti delle aziende pubbliche che, pur in una situazione complicata, stanno garantendo i servizi essenziali alla nostra comunità; voglio ringraziare più in generale tutti i nostri cittadini per i sacrifici che ognuno sta facendo per costruire insieme una risposta che ci aiuti a essere tutti più sicuri. L'Amministrazione comunale sta facendo la sua parte; abbiamo organizzato in questi giorni servizi specifici: come interventi straordinari di pulizia e sanificazione degli autobus giornalmente; stessa cosa per le scuole, le mense, gli scuolabus; abbiamo messo in campo iniziative per diminuire l'affollamento delle persone presso gli sportelli per gli uffici comunali a partire dall'anagrafe, lo stato civile e da lunedì diverranno operative modalità diverse di accesso agli uffici. Abbiamo organizzato e messo a punto anche forme straordinarie di sostegno e di tutela delle fasce più fragili: per i 150 anziani che assistiamo è attiva un' assistenza continua e quindi possono avere un supporto tutti i giorni per le loro necessità, così come stiamo attivando in queste ore un servizio aggiuntivo sempre per le persone con particolari fragilità, e in particolar modo per gli anziani, come quello che attiviamo durante la stagione estiva con il piano caldo. Contattiamo dal Comune le singole persone che sono in questa situazione per capire se hanno bisogno di assistenza, se hanno bisogno di interventi urgenti, compreso eventualmente il servizio di spesa a domicilio o farmaci, ecc. Tutti i centri diurni per disabili sono aperti con le misure di cautela necessarie per garantire un servizio essenziale; stiamo valutando in queste ore misure che sostengano le famiglie, anche a livello economico, per la riduzione delle rette degli asili nido e stiamo valutando le modalità anche rapportandoci con gli altri comuni del territorio e con il governo nazionale che pure sta mettendo in campo misure in questa direzione. Per quanto riguarda le attività economiche che stanno particolarmente soffrendo in questa situazione, le misure di sostegno (anche economico) non potranno che essere di carattere nazionale con fondi del Governo centrale. Anche qui stiamo aspettando notizie più precise vedremo cosa i Comuni dovranno fare in questo ambito e noi siamo pronti a farlo per le nostre imprese. Abbiamo bisogno di tutto meno che di confusione e quindi bisogna che ad ogni livello istituzionale ci si raccordi con gli uni con gli altri e ciascuno svolga il suo pezzetto di lavoro senza sovrapporsi: Abbiamo necessità di una grande fiducia nelle istituzioni e abbiamo bisogno che le istituzioni lavorino insieme; abbiamo bisogno di fiducia, sobrietà, disciplina».