Librerie e cartolerie riaperte, ma non è come ce lo aspettavamo | VIDEO

Librerie e cartolerie riaperte, ma chi si aspettava di poter passare del tempo a girovagare tra gli scaffali in cerca del romanzo perfetto resta deluso. Basta attraversare corso Mazzini e, all’altezza della Gulliver-Mondadori si capisce già l’aria che tira: la libreria è aperta, ma i libri vengono chiesti e si ricevono solo attraverso la grata. «Non siamo ancora pronti per garantire l’accesso sicuro alla gente» spiega il titolare Francesco Ricci. Aperto l’Emporio Fogola con accessi contingentati, ma non la libreria: anche in questo caso è quesitone di preparativi, le porte riapriranno quando i clienti potranno utilizzare i presidi sanitari necessari alla sicurezza (gel sanificanti, guanti, mascherine, segnaletica per le giuste distanze etc…) ma Simona Rossi lancia anche un messaggio chiaro: «Il “restate a casa” è ancora valido e noi non vogliamo essere una scusa per andare in giro».



