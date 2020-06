Danza Maori ad hoc per la battaglia vinta: rianimazione Covid-free (VIDEO)

Triplo zero. Zero contagi, zero decessi, zero pazienti in terapia intensiva negli ospedali marchigiani, che si stanno svuotando. Quanto basta per sperare in un rapido ritorno alla normalità e per festeggiare la chiusura dei reparti speciali, come il Covid-5 di Torrette, allestito per l'emergenza sanitaria nell'area della clinica di Rianimazione. Qui gli infermieri e le infermiere che per tre mesi hanno combattuto in prima linea contro il Coronavirus hanno deciso di festeggiare la fine della battaglia con una danza Maori... riadattata per l'occasione. «Sono mesi che aspettiamo questo momento - scrive su Facebook Sacha Pacini, una delle infermiere del reparto speciale -, abbiamo lottato, pianto, riso, siamo diventati più forti e nello stesso tempo più fragili. Pronazione, Ecmo, Cvvh ed altri paroloni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta: l'area Covid della Clinica di Rianimazione, chiamata Covid-5, è vuota. Non diciamo chiuso perché sto virus è davvero str... diciamolo a bassa voce, ma dentro di noi a gran vocione!».