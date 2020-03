Gigi Proietti, appello agli anziani: «Siate d'esempio e torneremo a anda' 'ndo ce pare» | VIDEO

Una vista aerea di Roma, che ne ha passate tante così come gli anziani ai quali si rivolge l'inconfodibile voce di Gigi Proietti. Il messaggio è quello che in questi giorni viene ripetuto da più parti, ma non sempre rispettato: «Restate in casa». Un appello, ma anche un'infusione di ottimismo da parte del grande attore romano: «Ne abbiamo superate tante, supereremo anche questa e torneremo a anda' 'ndo ce pare».

