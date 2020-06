Fuochi d'artificio e fumogeni per festeggiare il Colle 2006, poi il grazie a medici e infermieri - VIDEO

Fuochi d’artificio e fumogeni hanno illuminato la domenica sera a Collemarino. Una dimostrazione di affetto per la squadra di calcio del quartiere, il Colle 2006, promossa in Prima Categoria, espressa con un rosso fuoco visibile a chilometri di distanza. A sette giornate dal termine del campionato il Colle si trovava in testa alla classifica con 47 punti, 4 in più rispetto alla Real Cameranese ferma a quota 43. Alla fine la decisione presa dalla Lega nazionale dilettanti per cui, almeno in questo girone di Seconda categoria, ha reso giustizia al Colle 2006 che è sempre stato in vetta alla classifica, con anche 8 punti di distanza dalla seconda.

Ma è stata anche l’occasione per lasciare affisso uno striscione sul ponte del quartiere, che si affaccia sulla strada Statale 16, per dire grazie anche a chi ha giocato un’altra partita, si può dire, nettamente più importante: quella contro il Coronavirus. Il grazie da parte di Collemarino e in generale dalla città di Ancona è andato a medici e infermieri in prima linea contro il Covid. A loro la dedica: “Onore a chi salva la nostra gente, un grazie non è sufficiente”.