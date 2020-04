Inno, applausi e commozione: il prof torna a casa dopo aver battuto il virus (VIDEO)

L’Inno di Mameli, gli applausi del personale sanitario e le lacrime di commozione di Filippo Leoni. Il 70enne osimano lo scorso 11 aprile ha lasciato l’Inrca di Ancona dopo essere risultato negativo a due tamponi per il Coronavirus. Il Covid-19 lo aveva colpito a inizio marzo e lo aveva costretto a quasi un mese di ricovero. Le immagini sono quelle delle dimissioni dall'ospedale, avvenute lo scorso 11 aprile dopo l'esito negativo di due tamponi. Filippo non nasconde la propria commozione, ma non lo fanno neppure gli stessi medici nonostante i massicci dispositivi di protezione.