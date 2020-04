Il commercio urla di dolore, chiavi al sindaco: «Non vogliamo fallire così» | VIDEO

Una delegazione di commercianti anconetani ha incontrato questa mattina il sindaco Valeria Mancinelli per consegnarle simbolicamente le chiavi delle rispettive attività. Non una protesta, ma un vero e proprio grido d’aiuto. Andrea Zarletti, Giovanna Burattini e Corrado De Sanctis hanno chiesto misure di aiuto al Comune, ma ancora di più al Governo. Le loro attività, come molte altre, sono state messe in ginocchio dal lockdown e alle soglie della “fase due” la situazione è tutt’altro che rosea: «A queste condizioni non possiamo riaprire, ci porterebbero al fallimento» dicono all’unisono.