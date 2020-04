AnconaToday a caccia di mascherine (parte 2): super offerte, ma c'è un'altra priorità | VIDEO

Secondo giro in cerca di mascherine ad Ancona. Dopo le farmacie del centro, abbiamo allargato il raggio d’azione e siamo entrati anche nel negozio appartenente a nota una catena specializzata in prodotti per l’igiene. Qui abbiamo trovato una scorta di 14 mascherine a soli 4,90 euro. Nelle farmacie invece la fornitura si conferma a singhiozzo. Più facile trovare mascherine chirurgiche, meno quelle di standard più alto. Il Coronavirus, però, ha creato anche problemi per la fornitura di guanti in lattice e per alcuni specifici farmaci da banco.

