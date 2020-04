Estra Prometeo, donazione per l'ospedale: «Garantiamo un futuro al nostro territorio» VIDEO

ANCONA - 25 mila euro per il personale sanitario di Torrette in prima linea contro il Coronavirus. La donazione arriva dall’azienda Estra Prometeo: «Vogliamo garantire un futuro al nostro territorio e alle nuove generazioni- ha detto il presidente Marco Gnocchini- sostenendo chi combatte giorno e notte contro il virus». Il dg dell’Azienda Ospedali Riuniti, Michele Caporossi, ringrazia: «I nostri operatori stanno lavorando per salvare tante vite, riusciremo attraverso queste provvidenze a dotarci di tecnologie e protezioni individuali in tempi rapidissimi, ma facendo in modo che tutto possa essere indispensabile per andare avanti in questa difficile fase della nostra vita. Ce la faremo».

