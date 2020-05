Meno clienti e mascherine a peso d’oro: come riparte un centro estetico | VIDEO

Aerazione degli ambienti, copriscarpe e igienizzazione delle mani. Comincia così una seduta al centro estetico “Beauty Touch” di Ancona, dove la titolare Arianna Galluzzo si è presa cura delle unghie di Teodora Stefanelli. Estetiste in mascherina e visiera, igienizzazione potenziata e appuntamenti ridotti proprio per poter sistemare al meglio gli ambienti tra un cliente e l’altro. «Per la fornitura del materiale di sicurezza i costi sono triplicati, se non di più- ha spiegato Arianna- uno stock di mascherine chirurgiche lo pagavamo 5 euro, ora 40». Difficoltà e adeguamenti. Ecco come riparte un centro estetico dopo due mesi di lockdown