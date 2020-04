Costa Magica, assistenza a bordo in caso di infezione | VIDEO

Nadia Storti, direttore generale dell’Asur Marche, spiega come saranno assistite le persone a bordo di “Costa Magica” in caso i tamponi dovessero rivelare infezioni da Coronavirus. La nave, ha spiegato la dirigente, è equipaggiata con dei ventilatori che in caso di sintomatologia garantiscono la possibilità di assistenza a bordo. Saranno dunque i medici specializzati a salire sulla nave mentre l’equipaggio potrà sbarcare solo in due casi: doppio tampone negativo, in quel caso i membri potranno tornare a casa con dei sistemi di trasporto a carico di Costa Crociere, o nel malaugurato caso occorra il ricovero in terapia intensiva. La Storti fa anche una panoramica sul caso dei contagi nelle Marche, definita in netto miglioramento.