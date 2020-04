Costa Magica, scarichi potenzialmente infetti: «Così proteggiamo il porto» | VIDEO

La “Costa Magica” è in porto da questa mattina con a bordo oltre 600 persone. Alcuni saranno sottoposti ai tamponi per verificare se sono o meno infetti da Coronavirus. Viene da se che i rifiuti della nave e le acque di scarico possono risultare contaminati. A questo punto entrano in gioco la “Garbage” e il “Centro Assistenza Ecologica”. I rispettivi titolari delle aziende, Paolo Baldoni e Stefano Virgulti, spiegano come rifiuti e acque di scarico verranno portate lontano dal porto di Ancona e garantiscono: «La nave è in piena sicurezza sotto l’aspetto ambientale».