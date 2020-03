La nuova hit del momento è all'anconetana: «Coronavirus, va a mori' ammazzato» | VIDEO

ANCONA - Spaventa tutti, crea problemi all'economia e soprattutto alla sanità. Non si parla altro che di lui. Cosa mancava al Coronavirus? Una canzone dedicata, sia per sdrammatizzare il momento che per esorcizzare le preoccupazioni. Ci ha pensato Corrado Bilo', titolare della storica trattoria "La Moretta" di Ancona. Con un esibizione voce+piano, il ristoratore anconetano ha dato vita a una vera e propria hit. "Coronavirus, va a morì ammazzato" è stata pubblicata dall ostesso Bilò sulla propria pagina Facebook ed è già diventata virale. Alzate il volume.