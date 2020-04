La Corale San Cassiano canta De Andrè con dedica speciale | VIDEO

La quarantena impone una vita molto diversa, lontani dalla folla o dai ristoranti ma anche i ponti di primavera da passare in solitudine. La Corale San Cassiano di Montemarciano si è riunita in un coro virtuale per eseguire l’ “Ave Maria” tratta dalla "Buona novella" di Fabrizio De André.

«Un brano a noi particolarmente caro, in cui il grandissimo cantautore descrive con parole semplici, ma profonde, la figura straordinaria di Maria – si legge nella bacheca Facebook della Corale- un esperimento di canto polifonico con accompagnamento, che riteniamo un "piccolo miracolo" tecnologico, ma anche emotivo, con l'augurio che possa arrivare al cuore di tutte le persone che lo ascolteranno». La Corale San Cassiano ha voluto dedicare il video all'associazione Anpas Marche e al presidente Andrea Sbaffo, definiti tra gli «eroi in prima linea per la lotta al Coronavirus».