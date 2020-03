Come indossare la mascherina in modo corretto, le istruzioni del medico | VIDEO

Il medico jesino di origini cinesi, Tan Tan Guo, spiega in un tutorial video qual è il modo corretto per indossare una mascherina. Fermo restando che il decreto del governo consente di uscire solo in casi di necessità, è importante conoscere il giusto utilizzo dei dispositivi di protezione. Ecco allora la procedura, guidata passo per passo, per non sbagliare. Il dottor Guo sta lavorando tuttora in Cina, a Pechino e queste sono le sue indicazioni.

