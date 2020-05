"Siamo tutti ciriachini", il Comune ringrazia la città piegata dall’emergenza | VIDEO

Una città piegata dall’emergenza, ma che nonostante tutto si è rimboccata le maniche e ha confermato la sua natura solidale. E’ per questo che i “ciriachini”, i riconoscimenti per gli anconetani che si sono distinti nel corso dell’anno, sono andati simbolicamente all’intera comunità. Durante la cerimonia, all’interno di un teatro delle Muse vuoto proprio per rispettare le norme di sicurezza, il sindaco Valeria Mancinelli ha omaggiato la città ed ha assistito commossa alla proiezione di un videoclip dedicato ai cittadini e alle varie categorie professionali che non si sono potute fermare durante la “fase 1”.