Le promesse del sindaco: sconti su canoni e tributi | VIDEO

Una serie di agevolazioni per il commercio anconetano ambulante e non, messo in ginocchio dal lockdown. Dopo l’incontro con alcuni rappresentanti che hanno simbolicamente consegnato al primo cittadino le chiavi delle rispettive attività chiedendo un aiuto concreto dal Comune, la Mancinelli ha spiegato quali saranno i passi dell’amministrazione. Ecco dunque la messa a diposizione di nuove aree pubbliche senza ulteriori costi, ma anche abbuoni dei tributi relativi agli spazi già in disponibilità. Si va verso anche la riduzione dei canoni di concessione dovuti al Comune dagli ambulanti o da chi lavora nei mercati coperti. «In pochi giorni quello che ho annunciato sarà trasformato in delibere».