Coronavirus, cosa aspettano le Marche? «Il Governo fa le cose al contrario» | VIDEO

ANCONA - Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, fa il punto sullo stato dell’ordinanza per le misure anti-coronavirus e lancia una frecciata al Governo. «Le misure non se le inventa la politica, sono quelle che i tecnici della sanità regionale hanno indicato come importanti e che noi non vediamo l’ora di applicare. Aspettiamo ancora, ma si stanno facendo le cose al contrario». Proprio ieri l’ordinanza che avrebbe chiuso le scuole fino al 2 marzo era stata fermata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre era in fase di emanazione. Le parole del governatore nel servizio video.