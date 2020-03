Uscite e assembramenti, cosa si rischia? Risponde la polizia | VIDEO

Quando si può uscire di casa e cosa si può fare lontano dalla propria abitazione? Se non rispetto le direttive cosa rischio? Le domande più frequenti, che in tanti si stanno facendo, trovano risposta in questo breve video diffuso dalla polizia di Stato. E' risaputo ormai che, a causa dell'emergenza Coronavirus, si può lasciare la propria abitazione sono in determinate condizioni. Niente assembramenti. La polizia, così come le altre forze dell'ordine, hanno la facoltà di controllare l'autocertificazione necessaria agli spostamenti autorizzati. Chi non rispetta l eregole rischia anche l'arresto. Tutto quello che c'è da sapere in questa guida filmata.