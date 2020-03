Si canta dai balconi per sentirsi meno soli | VIDEO

Alle 18 di ieri sono state tante le persone che in tutta Italia si sono affacciate dai balconi per dare vita a un flash mob sonoro. Ancona e provincia non sono state da meno. Un'iniziativa per sentirsi meno soli ai tempi del Cornavirus, ma anche per dare e darsi speranza