La Chiesa ringrazia gli eroi, la commovente mattinata dell’ospedale | VIDEO

«La vostra non è una professione, è una missione». Comincia così il saluto dell’arcivescovo Angelo Spina a tutti gli operatori sanitari dell’ospedale di Torrette. Spina ha ringraziato i vari professionisti in trincea contro il Coronavirus, poi ha pregato sia per loro che per i malati ma anche per tutti quelli che proprio a causa del Covid non possono stare accanto ai propri affetti. Infine il commovente pensiero per i defunti: «che non hanno ricevuto un funerale degno della loro vita».