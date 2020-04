Sembra capodanno, ma sono "cuori scintillanti" per ospedale e Croce Rossa | VIDEO

Agli Archi si sono accesi “cuori scintillanti”. Uno slogan, ma fino a certo punto. In occasione della festa della Liberazione, in tanti hanno risposto all’iniziativa dell’associazione ArcoPolis. I residenti hanno acquistato un bastoncino pirotecnico, offrendo almeno 1 euro, per devolvere il ricavato all’ospedale di Torrette e alla Croce Rossa nella battaglia contro il Coronavirus. Nel quartiere multietnico per eccellenza, sono stati raccolti in totale 1.200 euro. «Abbiamo voluto accendere i nostri cuori come segno di vicinanza verso gli infermieri e i medici in prima linea che stanno lottando per la nostra “liberazione”, ma anche come segno di solidarietà tra tutti noi» ha spiegato il presidente di ArcoPolis, Silvio Boldrini. Video realizzato da Michela Garbati.