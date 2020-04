Il lettore Claudio Bugatti ha realizzato un video che mostra diverse zone di Ancona in quarantena. Il filmato è stato girato in centro lo scorso 19 aprile, nel tardo pomeriggio. Si parte dal Passetto per poi percorrere il viale della Vittoria e arrivare davanti al Comune. Piazza Cavour e poi giù verso il porto passando per il mercato delle erbe e le Muse. Un silenzio assordante nei giorni del Coronavirus e un filmato che, non è uno scherzo, va guardato con il volume al massimo.