«Coronavirus, sta a sentì...»: gli anconetani esorcizzano l'emergenza | VIDEO

ANCONA - Lo temono tutti, ma non agli anconetani. Se il Coronavirus facesse spesa al mercato del Piano troverebbe pane per i suoi denti, o meglio “funghetti”. Un giro in piazza d’Armi per scherzare ed esorcizzare i timori del momento. C’è un dato sul qual però non si può ridere: tra le bancarelle, nell’ultima settimana, i commercianti hanno calcolato un crollo della clientela di quasi il 50%. C’è chi tranquillizza, chi fa i conti con i risvolti economici e chi prende di petto il virus che tanta paura, forse, non fa. Il nostro servizio video.