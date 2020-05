Il grido di aiuto delle mascherine in piazza | VIDEO

Piazza Cavour, il movimento “Mascherine tricolori” si è ritrovato per un sit-in di protesta contro le misure anti-Coronavirus messe in atto dal Governo. Prescrizioni che, secondo il movimento, non servono ad aiutare il Paese dopo il lockdown ma rappresentano solo misure repressive: «Noi non siamo disposti ad abbassare la testa. Voi avete deciso che l’Italia deve fallire, che l’Italia deve uscire in ginocchio da questa crisi- dicono i manifestanti- Qualcuno vuole milioni di disoccupati e milioni di imprenditori falliti, milioni di famiglie alla fame. Non lo consentiremo. Noi combatteremo per difendere il futuro dell’Italia. La parola deve tornare al popolo, questo governo deve andare a casa. Nonostante la repressione e i divieti, noi manifesteremo. E’ un nostro diritto, ma soprattutto è un nostro dovere. Ribellarsi oggi significa amare la nostra Nazione. Perché la mascherina non è un bavaglio»