Il silenzio della città fantasma | VIDEO

Un nel centro di Ancona, per vedere come la città ha recepito l’ultima direttiva del Governo che ha vietato gli spostamenti e gli assembramenti in tutta Italia. Questa è la situazione di questa mattina a piazza Roma, una parte di corso Garibaldi, piazza Ugo Bassi e piazza d’Armi, con le pattuglie della polizia municipale a monitorare la presenza di bancarelle. Le persone in giro sul corso non mancano, ma è evidente: non è il solito lunedì mattina. I tavolini all' aperto sono deserti. Piazza d’Armi ha cambiato volto e nella vicina piazza Ugo Bassi il capolinea deserto del bus fotografa alla perfezione il momento che sta vivendo anche Ancona.

Video di Stefano Rispoli

Montaggio di Gino Bove