Spirito, mare e orgoglio: Nicolò racconta dall’alto l’Ancona che non molla | VIDEO

Le stupende inquadrature dall’alto mostrano il duomo, il porto e la zona centrale che fino a qualche mese fa era il cuore della socialità cittadina. Il video del lettore Nicolò Mignarelli non è rimpianto della normalità “perduta”, ma celebrazione dell’orgoglio di una città che resiste a questo momento tragico quanto surreale. Una carrellata dall’alto sul Guasco, guardando duomo e porto, poi il corso e quello che fino a qualche mese fa era il cuore della movida. «Una città silenziosa, travolta da un brutto momento, ma che non molla- spiega Nicolò- una città che quando c'era da aiutare non si è tirata indietro. Una città che è forte e lo ha dimostrato, una città che nulla ha da invidiare ma molto da mostrare. Una città che presto tornerà a brillare come mai fin'ora perchè si, torneremo, e lo faremo più forti di prima». Concetti espressi con immagini dall'alto e il messaggio nel finale: “E’ nella fragilità che si scopre la forza di una grande città”.