Bertolaso: «Lascio qui mio braccio destro, si parte con acquisto materiali» | VIDEO

Guido Bertolaso, consulente dlela Regione Lombardia per l'emergenza Coronavirus, è atterrato stamattina in elicottero al porto di Ancona. Insieme al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha effettuato sopralluoghi nelle aree ex Carbonile, ex Tubimar, Palaindoor e parcheggio Inrca. Le ipotesi sulle quali, nelle prossime ore, si deciderà dove installare la struttura che ospterà il reparto di terapia intensiva d'emergenza (100 posti letto), ricadono proprio sul Palaindoor e su una nave traghetto dell'Adria Ferries da allestire con apparecchiature sanitarie. «Il tempo stringe, è una corsa contro il tempo- ha detto l'ex capo della protezione civile- Abbiamo individuato la location giusta e dato le indicazioni per attivare subito il progetto di questo centroho lasciato qui il mio braccio destro, domani o dopodomani, appena avremo luce verde, partiremo con l’acquisto dei materiali e la predisposizione delle strutture. Se non ci saranno ostacoli fra una decina di giorni potremo essere pronti». Il video

