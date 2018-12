«La mia famiglia miracolata due volte», le voci di Corinaldo dopo la tragedia– VIDEO 

Corinaldo non si dà pace, digerire la tragedia della "Lanterna Azzurra" è troppo dura. La città è arrabbiata, non solo con chi ha usato lo spray urticante ma soprattutto sulle procedure non rispettate per la sicurezza della serata. Tra le reazioni a quanto è accaduto c'è anche la storia di una mamma che ha visto sua figlia e suo nipote tornare a casa grazie a un duplice miracolo. La ragazza, che doveva recarsi nella discoteca, era stata trattenuta in una cena tra amiche e ha sfiorato la tragedia. Il nipote invece era là, ma è tra i ragazzi usciti senza conseguenze.