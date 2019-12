I pericoli della disco spiegati ai giovanissimi, l'assemblea di ScuolaZoo | VIDEO

Un anno dopo la tragedia di Corinaldo, il Comitato Genitori Unitario ha organizzato al "Mamamia" di Senigallia un evento per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza durante le serate in discoteca. Sul palco sono saliti i rappresentanti di ScuolaZoo, la più grande community di studenti online d’Italia, chiamati proprio dal COGEU. Durante il pomeriggio, un centinaio di ragazzi sono stati coinvolti sul tema con gli interventi del personale di Croce Rossa e Polizia di Stato, ma anche con momenti di intrattenimento. Il resoconto dell’evento “l8xilfuturo” e le indicazioni degli esperti su come comportarsi in eventuali situazioni di panico.