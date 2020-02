Caos centro, Salesi in emergenza acqua: «Situazione molto critica» | VIDEO

Nessuna attività ridotta al Salesi, anche se il direttore generale dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi non esclude la possibilità qualora si renda necessario farlo. La rottura della conduttura idrica lungo via Giannelli, che da questa mattina ha messo in ginocchio il quartiere Adriatico, ha creato non pochi problemi all'ospedale pediatrico di via Corridoni. Dalle 6,15 il Salesi è stato rifornito di acqua dalle autobotti di aziende private e della protezione civile: «E' stato immediatamente attivato il protocollo di emergenza per avere i contenitori al piano e in ciascun luogo sensibile di attività sanitaria- ha spiegato Caporossi- ora l'acqua viene riversata direttamente in rete e c'è la possibilità quindi di riscaldarla e di controllarla dal punto di vista infettivologico. La situazione però è molto critica, speriamo che finisca presto perché un ospedale in quella situazione ha bisogno di sapere che questo incubo duri solo poche ore».