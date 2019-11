Presentato il nuovo mercato di piazza d'Armi: «Andiamo avanti nonostante il casino» | VIDEO

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e l'assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini presentano il progetto per la riqualificazione di piazza d'Armi. "No comment" di Manarini sull'indagine che lo vede coinvolto per abuso d’ufficio, truffa e turbativa d’asta. La Mancinelli spiega invece che l'inchiesta per corruzione che ha portato all'arresto del geometra Simone Bonci non ha fermato la macchina comunale: «Certo è un bel casino- dice il primo cittadino- ma nonostante questo la macchina comunale va avanti nel realizzare i progetti essenziali per la città».