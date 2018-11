Il rap motivazionale di "Clima" nel singolo BMW – GUARDA IL VIDEO

La canzone è di Alessandro Loi, in arte “Clima”, che nel video non compare per lasciare posto a degli attori. Tutto nella norma per un artista che vede la musica come una sfida multimediale a 360°. «Come la musica ha fatto bene a me io cerco di dare al mio pubblico lo stesso effetto medicina» ha detto il rapper e organizzatore di eventi cagliaritano di origine e anconetano di adozione. Per curare quale male? La sfiducia in sé stessi: «Sì, la voglia di fare e di credere nella propria strada indipendentemente dal quale sia, perché con il lavoro si può raggiungere qualunque obiettivo». “BMW” è prodotto da Domenico Pipolo, in arte DOD